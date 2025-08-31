Yangından kurtarılan karaca doğaya bırakıldı

Şarköy'de 15 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle aynı gün saat 23.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy ormanlarına sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın, 17 Temmuz saat 12.00'de kontrol altına alındı. Yapılan incelemelerde Gelibolu'nun Kavakköy mevkiinde yaklaşık 85 hektar orman alanının zarar gördüğü tespit edildi.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Yangından kaçarak Gelibolu kırsalına sığınan genç bir karaca, vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından bulundu. Tedavisi tamamlanan karaca, sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına bırakıldı.

YAŞAM ALANINA SALINDI

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Şarköy'deki orman yangınından kaçarak Gelibolu kırsalına sığınan genç karaca, duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce güvenli şekilde alınmıştı. Tedavisi başarıyla tamamlanan karaca, yeniden doğal yaşam alanına salındı" ifadelerini kullandı.

Çokçetin, "Yaralı yaban hayvanlarına müdahale etmekle kalmıyor; aynı zamanda yaşam alanlarını korumak, çoğaltmak ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Temennimiz; ormanlarımız yanmasın, yaban hayatı zarar görmesin, doğamız nefes alsın" dedi.