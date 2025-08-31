Yangından kurtarılan karaca doğaya bırakıldı

Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayıp Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınından yaralı kurtarılan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Şarköy'de 15 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle aynı gün saat 23.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy ormanlarına sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın, 17 Temmuz saat 12.00'de kontrol altına alındı. Yapılan incelemelerde Gelibolu'nun Kavakköy mevkiinde yaklaşık 85 hektar orman alanının zarar gördüğü tespit edildi.

canakkale-tekirdag-yangininda-yaralanan-890656-264537.jpg

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Yangından kaçarak Gelibolu kırsalına sığınan genç bir karaca, vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından bulundu. Tedavisi tamamlanan karaca, sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına bırakıldı.

canakkale-tekirdag-yangininda-yaralanan-890654-264537.jpg

YAŞAM ALANINA SALINDI

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Şarköy'deki orman yangınından kaçarak Gelibolu kırsalına sığınan genç karaca, duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce güvenli şekilde alınmıştı. Tedavisi başarıyla tamamlanan karaca, yeniden doğal yaşam alanına salındı" ifadelerini kullandı.

Çokçetin, "Yaralı yaban hayvanlarına müdahale etmekle kalmıyor; aynı zamanda yaşam alanlarını korumak, çoğaltmak ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Temennimiz; ormanlarımız yanmasın, yaban hayatı zarar görmesin, doğamız nefes alsın" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandı
Anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandı
Karabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Karabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Nemrut'ta ayı saldırısı: Son anda kurtuldu, valilik alanı ziyarete kapattı
Nemrut'ta ayı saldırısı: Son anda kurtuldu, valilik alanı ziyarete kapattı