Yangına giden itfaiye aracı şarampole devrildi

Yayınlanma:
Elazığ'da yangına gitmek için yola çıkan itfaiye aracı şarampole yuvarlandı. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Elazığ'da yangına takviye amacıyla giden itfaiye aracı şarampole devrildi. Kazada 1'i araçta sıkışan 2 itfaiye eri yaralandı.

YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ

Akşam saatlerinde yangına takviye için yola çıkan C.A. idaresindeki itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i araçta sıkışan 2 itfaiye eri yaralandı.

2 İTFAİYE ERİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan itfaiye eri, meslektaşlarının yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Şarampolden sedyelerle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

