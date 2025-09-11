Yangına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
Elazığ'da yangına gitmek için yola çıkan itfaiye aracı şarampole yuvarlandı. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.
Elazığ'da yangına takviye amacıyla giden itfaiye aracı şarampole devrildi. Kazada 1'i araçta sıkışan 2 itfaiye eri yaralandı.
YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ
Akşam saatlerinde yangına takviye için yola çıkan C.A. idaresindeki itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i araçta sıkışan 2 itfaiye eri yaralandı.
2 İTFAİYE ERİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan itfaiye eri, meslektaşlarının yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Şarampolden sedyelerle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
