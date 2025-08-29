Yangın söndürme uçağı tepetaklak oldu
Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan söndürme uçağı kaza kırıma uğradı.
Aydın'ında çıkan orman yangınına müdahale etmek için havalanan yangın söndürme uçağı zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.
SÖNDÜRME UÇAĞI ZORUNLU İNİŞ YAPARKEN TERS DÖNDÜ
Ani iniş için Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıbayramlar mahallesini seçen uçak pilotun kontrolünden çıkarak tarlada ters döndü.
Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
VALİDEN AÇIKLAMA
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın Muğla Gazetesi'ne kaza kırıma uğrayan uçakla ilgili yaptığı açıklamada şunlar yer aldı:
"Düşen Yangın söndürme uçağı. Tarlaya zorunlu iniş yaparken yan yatmış. Gelen ilk bilgilere göre pilotun sağlık durumu iyi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerimizi yönlendirdik. Gelişmeleri paylaşacağız"