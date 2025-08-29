Yangın söndürme uçağı tepetaklak oldu

Yangın söndürme uçağı tepetaklak oldu
Yayınlanma:
Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan söndürme uçağı kaza kırıma uğradı.

Aydın'ında çıkan orman yangınına müdahale etmek için havalanan yangın söndürme uçağı zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

SÖNDÜRME UÇAĞI ZORUNLU İNİŞ YAPARKEN TERS DÖNDÜ

Ani iniş için Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıbayramlar mahallesini seçen uçak pilotun kontrolünden çıkarak tarlada ters döndü.

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

whatsapp-gorsel-2025-08-29-saat-194145-824b1cca.webp

VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın Muğla Gazetesi'ne kaza kırıma uğrayan uçakla ilgili yaptığı açıklamada şunlar yer aldı:

"Düşen Yangın söndürme uçağı. Tarlaya zorunlu iniş yaparken yan yatmış. Gelen ilk bilgilere göre pilotun sağlık durumu iyi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerimizi yönlendirdik. Gelişmeleri paylaşacağız"

ucak-intro.webp
Yangın söndürme uçağı tepetaklak oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Türkiye
İş yerinden çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu
İş yerinden çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu
Çocuklarının canlarını hiçe saydı: Motosiklete 6 kişi bindiler
Çocuklarının canlarını hiçe saydı: Motosiklete 6 kişi bindiler