Yağmurlar da yetmedi: İstanbul'un barajları yerinde sayıyor

Megakent İstanbul’da nisan yağmurlarıyla birlikte hava bir miktar serinlese de barajlardaki doluluk oranları endişe verici seviyelerde kalmayı sürdürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan güncel veriler, su rezervlerindeki yükselişin yavaş seyrettiğini ve kuraklık riskinin hala tehdit oluşturduğunu ortaya koydu.

Yılbaşından bu yana metrekare başına düşen yaklaşık 390 kilogramlık yağışa rağmen, bu miktarın baraj seviyelerini istenilen düzeye çıkarmaya yetmediği görüldü.

DOLULUK ORANLARI YERİNDE SAYIYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verileri, İstanbul’un su rezervlerinde durağanlığı gözler önüne seriyor. 15 Nisan’da yüzde 70,34 olarak ölçülen doluluk oranı, sonraki günlerde yerinde saydı.

16 ve 17 Nisan’da yüzde 70,36 seviyesinde sabit kalan oran, bir gün sonra yapılan ölçümle sınırlı bir artış göstererek yüzde 70,39’a yükselebildi. Bugün açıklanan son veride ise bu seviyenin değişmediği görüldü.

Uzmanlara göre baraj doluluk oranındaki bu küçük ve yavaş hareketler, İstanbul gibi büyük bir metropolün su ihtiyacı karşısında yetersiz bir tablo ortaya koyuyor.

19 NİSAN 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %92,8

Darlık Barajı: %86,85

Elmalı Barajı: %91,71

Terkos Barajı: %57,16

Alibey Barajı: %67,56

Büyükçekmece Barajı: %56,83

Sazlıdere Barajı: %45,53

Istrancalar Barajı: %40,24

Kazandere Barajı: %61,48

Pabuçdere Barajı: %60,77

İSTANBUL’UN SU KARNESİNDE GERİLEME

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verileri, İstanbul’un su rezervlerindeki değişimin yıllar içinde ciddi bir düşüş eğilimine girdiğini ortaya koyuyor. Kentin su karnesi geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında tablo daha net şekilde kendini gösteriyor.

Sadece 5–6 yıl önce baraj doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine kadar yükseldiği dönemler yaşanırken, bugün aynı göstergelerin yüzde 70 bandını aşmakta zorlandığı görülüyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan su miktarının toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir göstergedir. Yüzde olarak ifade edilen bu oran, su rezervlerinin güncel durumunu ortaya koyar. İçme suyu temini, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda planlama yapılırken bu veri esas alınır.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Doluluk oranı, barajdaki mevcut su miktarının toplam kapasiteye bölünmesiyle hesaplanır. Ortaya çıkan sonuç yüzdeye çevrilerek ifade edilir.

Örneğin toplam kapasitesi 500 milyon metreküp olan bir barajda 250 milyon metreküp su bulunuyorsa doluluk oranı yüzde 50 olarak hesaplanır. Bu veriler düzenli ölçümlerle güncellenir ve kamuoyuyla paylaşılır.

İSTANBUL İÇİN GÜVENLİ BARAJ DOLULUK SEVİYESİ KAÇ OLMALI?

İstanbul’da güvenli baraj doluluk seviyesi genellikle yüzde 70 ile yüzde 85 aralığı olarak kabul edilir. Bu aralık, hem günlük su tüketimini karşılamak hem de yaz aylarında oluşabilecek buharlaşma kayıplarına karşı tampon oluşturmak için önemlidir.

Yüzde 60’ın altı riskli seviye olarak değerlendirilir ve su tasarrufu önlemleri gündeme gelir. Yüzde 90’a yaklaşan seviyelerde ise taşkın ve yönetim kontrolü önem kazanır. Mevsimsel yağışlara bağlı olarak bu oranlar değişkenlik gösterebilir.