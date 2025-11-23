Volkan Konak ve Edip Akbayram anısına özel konser! Ücretsiz olacak

2025 yılının mart ayında hayatını kaybeden iki usta sanatçı Volkan Konak ve Edip Akbayram yılın son günlerinde özel bir konserle anılacak.

2 Aralık 2025 Salı akşamı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi düzenlenen gecede sahne alacak olan İzBB Metropol Orkestrası, Şef Şenol Şentürk yönetiminde iki değerli sanatçının unutulmaz eserlerini senfonik düzenlemeler eşliğinde seslendirecek.

Konserde Merve Mete, Su Tamay, Çağrı Ergin, Hasan Karar ve Hüseyin Tolu solist olarak sahne alacak.

ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK

Konser, 2 Aralık 2025 saat 20.00’de AASSM Büyük Salon’da gerçekleştirilecek ve sanatseverler etkinliği ücretsiz olarak izleyebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser, hem Edip Akbayram’ın toplumsal duyarlılıkla yoğrulmuş eserlerini hem de Volkan Konak’ın yüreklere dokunan yorumlarını farklı bir atmosferde yeniden yaşatmayı amaçlıyor.