Voleybol turnuvası kana bulandı: Liselilerin bıçaklı kavgasında 3 yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Spor Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki lise takımı arasında oynanan voleybol turnuvası karşılaşması sırasında, tribünde bulunan taraftar öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Salonda başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek spor salonunun dışına taştı.

3 ÖĞRENCİ BIÇAKLA YARALANDI

Salon dışında devam eden ve şiddet dozunun arttığı olay, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında öğrencilerden E.Ç., Ü.G. ve M.A. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ve görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların tedavisine hastanede başlanırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Emniyet güçleri, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.