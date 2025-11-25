Aranması bulunan şüpheli polise bıçak çekti: Vurularak etkisiz hale getirildi

Yayınlanma:
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, aranması bulunan Sinan T. (33), polis ekiplerine bıçakla direnince vurularak etkisiz hale getirildi. Karnından yaralandığı öğrenilen Sinan T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, aranması bulunan Sinan T. (33) isimli şüpheli, polis ekiplerine bıçakla direnince yaşanan arbede sonrası silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Saat 14.00 sıralarında polis ekiplerince fark edilen Sinan T.'ye, teslim olması yönünde uyarıda bulunuldu. Ancak uyarılara uymayan şüpheli, elindeki bıçakla polis ekiplerine karşı koyarak direnmeye başladı. Bu sırada polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Sinan T., yere yığıldı.

Yaralı şüpheli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karnından yaralandığı öğrenilen Sinan T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

mardin-2.jpg

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olayın yaşandığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Sinan T.'nin bir aktar dükkanına girdiği, polisin biber gazı sıkarak müdahale etmeye çalıştığı ancak şüphelinin elindeki bıçaklarla dışarıya çıkarak çevredeki vatandaşların arasından geçtiği görülüyor. Görüntünün devamında birkaç el silah sesi duyuluyor ve ardından Sinan T.'nin yere yığıldığı anlar yer alıyor.

Zehirlenme faciasında bu kez adres Bursa: Profiterol yediler hastanelik oldular!Zehirlenme faciasında bu kez adres Bursa: Profiterol yediler hastanelik oldular!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
Tuzla'da tersanede yangın
Tuzla'da tersanede yangın