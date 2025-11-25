Aranması bulunan şüpheli polise bıçak çekti: Vurularak etkisiz hale getirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, aranması bulunan Sinan T. (33) isimli şüpheli, polis ekiplerine bıçakla direnince yaşanan arbede sonrası silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Saat 14.00 sıralarında polis ekiplerince fark edilen Sinan T.'ye, teslim olması yönünde uyarıda bulunuldu. Ancak uyarılara uymayan şüpheli, elindeki bıçakla polis ekiplerine karşı koyarak direnmeye başladı. Bu sırada polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Sinan T., yere yığıldı.

Yaralı şüpheli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karnından yaralandığı öğrenilen Sinan T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olayın yaşandığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Sinan T.'nin bir aktar dükkanına girdiği, polisin biber gazı sıkarak müdahale etmeye çalıştığı ancak şüphelinin elindeki bıçaklarla dışarıya çıkarak çevredeki vatandaşların arasından geçtiği görülüyor. Görüntünün devamında birkaç el silah sesi duyuluyor ve ardından Sinan T.'nin yere yığıldığı anlar yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.