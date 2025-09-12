Vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu!

İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda vergi müfettişlerine yönelik rüşvet soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, bazı vergi müfettişlerinin düzenlenecek raporlardan maddi menfaat sağlamak amacıyla vergi mükellefleriyle irtibata geçtiğini tespit etti.

Şüphelilerin, ceza yazma tehdidiyle mükellefleri sindirip yüksek miktarlarda para talep ettikleri, bu yöntemi planlı şekilde uygulayarak çok sayıda şirket yetkilisini mağdur ettikleri belirlendi.

Çalışmaların ardından İstanbul ve Ankara’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında vergi başmüfettişi, yeminli mali müşavir ve vergi müfettiş yardımcılarının da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

