'Ver mehteri' Erkan Tan geri döndü!

A Haber’den geçen yıl ayrılan ve “Ver mehteri” sloganıyla tanınan televizyoncu Erkan Tan’ın yeni adresi belli oldu. Tan, geçtiğimiz günlerde iktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV’de ana haber bültenini sunmaya başladı.

'VER MEHTERİ' DİYEREK VEDA ETMİŞTİ

A Haber’deki görevinden ayrılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı’na bağlılığını vurgulayan Tan, veda mesajında “Duamız da belli, sevdamız da belli… Ver mehteri” açıklamasında bulunmuştu.

KIŞKIRTICI VE HEDEF GÖSTEREN ÜSLUBUYLA BİLİNİYOR

Kamuoyunda geçmişte FETÖ’ye yönelik övgü içeren sözleriyle de hatırlanan Tan’ın ekrana dönüşü Akit TV tarafından “Habercilikteki cesur ve gür sesimizi daha da güçlendiriyoruz” sözleriyle duyuruldu.

Haber sunumlarında kışkırtıcı ve hedef gösteren üslubuyla öne çıkan Tan, aynı çizgideki yayıncılığıyla sürekli tepki konusu olan yeni adresini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Artık bundan böyle sizlerle Akit Televizyonu'nun ekranlarında buluşacağız… Yurttan ve dünyadan sıcak gelişmeler, farklı bakış, özgün yorum... Cesur, adil ve milletten yana… Hafta içi her akşam saat 18:30’da Akit TV Ana Haber’de bekliyoruz…Teşekkürler."