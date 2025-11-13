Vatandaşın gerçek gündemini Sinoplu balıkçılar haykırdı: Çalışarak iflasa gidiyoruz

Gitgide ağırlaşan ekonomik zorluklar, vatandaşları ağır bir geçim mücadelesinin içine sürüklemeye devam ediyor. Sinop İskelesi’ne, fırtına nedeniyle demir atan balıkçılar sezonu değerlendirirken yaşadıkları zorlukları aktardı.

“KREDİ ÇEKEREK İFLASA GİDİYORUZ”

Balıkçı gemisi sahibi Mustafa Küçük, yaptığı açıklamada "Sezonumuz hamsiyle başladı, hamsiyle devam ediyor. Bu sene palamut olmadı. Hamsimiz bol ama para etmiyor. Masraflarımız ağır. 45 tane personelimiz var. Kredi çekerek maaş ödüyoruz. Şu anda hiç iyi bir durumda değiliz. Daha önceki sezonlar daha iyiydi. Palamut ve istavrit oluyordu. Bu sene sadece hamsinin eline kaldık. O da para etmediği için zor ayakta duruyoruz. Çalışarak iflasa gidiyoruz” sözlerini sarf etti.

Zeytin üreticileri de isyan etti: Para kazanmamızın mümkünatı yok

“Durum hiç iyi değil. Yetkililerin bu işe bir an önce el atması lazım. Hamsinin taban fiyatının 300 ila 400 lira olmaması gerekiyor. Kota olayında da çok büyük sıkıntımız var. Gidişatımız hiç iyi değil” diyen Küçük, “Mazot konusunda ise her iki günde bir fiyatlar artıyor. Buna da dur diyen kimse yok. Nasıl olacak bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

“MAZOTLAR PAHALI, NAVLUN PAHALI”

Balıkçı Bayram Üçkulak ise, "Sezon bereketli geçiyor. Hamsi bol ama fiyatlar biraz düşük. Para kazanma olayına gelirsek masraflarımız çok. Uzakta da balık oluyor. Mazotlar pahalı, navlun pahalı. Ben 1980 senesinden beri balıkçılık yapıyorum. Her zaman böyle oldu" sözlerini sarf etti.