Van'daki işçi direnişi 68'inci gününde: Kayyuma ve rant çevresine geçit vermeyeceğiz

Yayınlanma:
Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından işten çıkarılan 223 işçi, işlerine geri dönme talebiyle başlattıkları eylemlerin 68. gününde de bir araya geldi. Polis ablukası altında bir basın açıklaması yapan işçiler, "Eğer hukukun hak verdiği insanların çalışıp çalışmayacağına bir memur karar veriyorsa, hukuk ayaklar altına alınmıştır" dedi.

İşten çıkarılan 223 işçi, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Van Şubesi öncülüğünde, 68 gündür sürdürdükleri eylemlerine devam etmek için Sanat Sokağı’nda toplandı. İşçiler, buradan bir yürüyüş gerçekleştirmek istedi ancak polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi. Yürüyüşün engellenmesi üzerine işçiler, bulundukları yerde polis ablukası altında bir basın açıklaması yaptı.

"HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR"

İşten çıkarılan işçiler adına basın açıklamasını okuyan Sinan Koç, "Hak, hukuk, adalet şiarıyla başlattığımız eylemimizin 68’inci günündeyiz. Yaşadığımız mağduriyet, hukuksuzluk ve emek gasbı iki ayı geçti" diyerek sözlerine başladı. Bu süre içinde seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten Koç, "İşimizi alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğer hukukun, mahkemenin hak verdiği insanların çalışıp çalışmayacağına bir memur karar veriyorsa, hukuk ayaklar altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

"BİZİM YERİMİZE ALINAN KİŞİLERİ AÇIKLAYIN"

Yetkililere seslenen Sinan Koç, işten çıkarılmalarının asıl nedeninin kadrolaşma olduğunu iddia etti. Koç, "Bizim yerimize alınan kişilerin kimlerin yakını olduğunu, hangi gerekçelerle işe alındıklarını açıklayın. Engelli arkadaşlarımızın iade işlemleri neden yapılmıyor? Bu işçi kıyımı, kendi çevrelerini işe almak için yapılmıştır” dedi.

"KAYYUMA VE RANT ÇEVRESİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Dayanışma çağrısında da bulunan Koç, "Van bizimdir, emek bizimdir. Kayyuma ve rant çevresine geçit vermeyeceğiz. 223 işçinin mücadelesi bu kentin ve bu ülkenin bütün emekçilerinin mücadelesidir” diye konuştu.

“Direne direne kazanacağız” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganlarının atıldığı eylemde, “223 işçinin haksız ve hukuksuzca işten çıkarılması kabul edilemez. İşimizi geri istiyoruz" yazılı bir pankart taşındı. Açıklamaya DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçio, kentteki sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş da destek verdi.

