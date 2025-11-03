Van'daki feci kazada bir kişi daha yaşamını yitirdi: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Van'daki feci kazada bir kişi daha yaşamını yitirdi: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Yayınlanma:
Van’da otomobil ile yakıt tankerinin çarpıştığı kazada yaralanan 2 çocuk annesi Selma Karay (31) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karay, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Van-Hakkari kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Zernek Baraj gölü yakınlarında 27 Ekim’de yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı.

Van'da feci kaza! Yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü 4 yaralıVan'da feci kaza! Yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü 4 yaralı

Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

2 ÇOCUK ANNESİ SELMA KARAY DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavisi süren 2 çocuk annesi Selma Karay da kurtarılamadı. Karay’ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alınarak Yüksekova’ya getirildi. Selma Karay, Gürdere Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Trafikte makas atarak ilerlemişti! Bakan Yerlikaya'dan 'gereği yapıldı' paylaşımı
Trafikte makas atarak ilerlemişti! Bakan Yerlikaya'dan 'gereği yapıldı' paylaşımı
Gebze'nin ardından şimdi de Darıca! 2 binanın kolonları çatladı: Vatandaşlar evlerini tahliye etti
Gebze'nin ardından şimdi de Darıca! 2 binanın kolonları çatladı: Vatandaşlar evlerini tahliye etti