Van'da ölümlü kazada karar: 16 yaşındaki sürücüye 6 yıl hapis

Olay, 2 Haziran tarihinde Sahilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddianameye yansıyan bilgilere göre, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü U.A., hız sınırının 50 kilometre olduğu sahil yolunda 113 kilometre hızla seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, o sırada bebek arabasındaki 5 aylık çocuklarıyla yürüyüş yapan uzman çavuş Erhan Öksüzoğlu ve eşi Ümran Öksüzoğlu’na çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, 30 yaşındaki anne Ümran Öksüzoğlu hayatını kaybederken, eşi ve bebeği yaralı olarak kurtuldu.

TAHLİYE SONRASI EV HAPSİNİ İHLAL ETTİ

Yargılama süreci devam ederken sanık U.A., yaşının küçük olması nedeniyle 29 Eylül'de ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Ancak sanığın adli kontrol şartlarını ihlal ederek ev hapsinden dışarı çıktığının tespit edilmesi üzerine, 28 Kasım'da yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Van Erciş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığın eylemini "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" kapsamında değerlendirdi.

İliç'teki faciada yakınlarını kaybedenler 'adalet' için yürüyecek

YAŞ İNDİRİMİYLE CEZA 6 YILA DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, sanığa önce 9 yıl hapis cezası verdi. Ancak sanığın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'ndaki yaş indirimi maddeleri uygulanarak ceza 6 yıla indirildi. Duruşma sonrası açıklama yapan acılı eş Erhan Öksüzoğlu, "Verilen ceza 60 yıl olsa da acımızı soğutmayacak. Eşim kaza nedeniyle değil, sanık ev hapsini ihlal ettiği için tutuklanmıştı. İnşallah bu tarz olaylar bir daha yaşanmaz" diyerek karara tepki gösterdi.