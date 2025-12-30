İliç'teki faciada yakınlarını kaybedenler 'adalet' için yürüyecek

İliç'teki Çöpler Altın Madeni faciasına dair davanın 5'inci duruşması öncesinde, yaşamını yitiren 9 işçinin aileleri adalet yürüyüşü yapacak.

Faciada yaşamını yitiren Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız, "Abimi kaybettik, geri gelmeyecek ne yazık ki, bunun farkındayız. Ama acımızın bir nebze de olsa hafiflemesini istiyoruz. Abimin kanının yerde kalmasını istemiyoruz" dedi.

MADEN FACİASINDA HAYATINI KAYEDENLERİN AİLELERİ ADALET İÇİN YÜRÜYECEK

13 Şubat 2024'te siyanürlü liç yığınının çökmesi sonucu meydana gelen ve kamuoyunda "İliç maden katliamı" olarak anılan felakette 9 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

Facia ile ilgili davanın 5'inci duruşması 6 Ocak Salı günü görülecek. Duruşma öncesinde faciada yakınlarını kaybeden işçilerin aileleri, Erzincan’da adalet yürüyüşü düzenleyecek. Yürüyüş, duruşma günü saat 08.00’de Erzincan Dörtyol mevkisinde başlayacak.

Yaşamını yitiren Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız, adalet yürüyüşüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Duruşmadan önce saat 08.00’de Erzincan Dörtyol’da adalet yürüyüşü yapacağız. Başta Erzincan halkı olmak üzere, bu ülkede vatanını, toprağını, çevresini, insanını seven herkesi davet ediyoruz. Başta tüm halk olmak üzere bütün partileri ayırt etmeksizin, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını, tüm baroları bu adalet yürüyüşüne davet ediyoruz. Bu dava sadece bizim davamız değil. Biz bu davanın takipçisiyiz, çünkü abimizi kaybettik, evladımızı kaybettik. Ama bu kaybın yanında bu ülkeye kene gibi yapışmış, kanımızı emen, sömüren, başta yabancı sermaye olmak üzere bunlara destek veren tüm herkese hesap sormak istiyoruz.

Adalet önünde yargılanmalarını istiyoruz. Bu katliamda kimin suçu varsa, kimin eli varsa, kim buna göz göre göre onay verdiyse, altında imzası varsa adalet önünde yargılanmasını istiyoruz. Bizim bu ülkeden, bu iktidardan, bu devletten, bu muhalefetten beklentimiz yanımızda olmalarıdır. Hiçbir menfaat ve çıkar gözetmeksizin biz suçluların cezasını almasını istiyoruz. Abimi kaybettik, geri gelmeyecek ne yazık ki, bunun farkındayız. Ama acımızın bir nebze de olsa hafiflemesini istiyoruz. Abimin kanının yerde kalmasını istemiyoruz."

İliç'teki altın madeni faciasında 9 işçi hayatını kaybetmişti

İliç maden faciasında ÇED raporuna dikkat çekti! Murat Kurum imzalamıştı

İLİÇ ALTIN MADENİ FACİASI

Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet yürüten Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024'te siyanürlü liç yığınının çökmesi sonucu meydana gelen ve kamuoyunda "İliç maden katliamı" olarak anılan felakette 9 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

Heyelanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları aylarca sürdü. İlk işçinin cansız bedenine olaydan 52 gün sonra, son işçinin bedenine ise yaklaşık 4 ay sonra ulaşıldı. Faciada Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara hayatını kaybetti.

Faciaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında madenin üst düzey yöneticileri ve teknik sorumlularının da bulunduğu 43 sanık yer aldı. Sanıklar hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” ile “çevreyi taksirle kirletme” suçlamalarıyla dava açıldı. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada sanıklardan 5’i tutuklu, diğerleri ise tutuksuz yargılanıyor.