Van’dan acı haber: Baraj gölüne düşen otomobilden iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yayınlanma:
Van'da bir otomobilin Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlanması sonucu aracın içinde bulunan 3 kişiden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saat 09.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun 45’inci kilometresinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan Zernek Baraj Gölü'ne uçtu.

otomobil-baraj-golune-yuvarlandi-ekiple-1040079-308647.jpg

ARAÇTA 3 KİŞİNİN OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Suya gömülen otomobilin içerisinde 3 kişinin bulunduğu ifade edildi. Kazanın hemen ardından yapılan ihbar üzerine yetkililer harekete geçti.

Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varSon dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bölgedeki durumun aciliyeti nedeniyle olay yerine çok sayıda arama kurtarma birimi yönlendirildi.

otomobil-baraj-golune-yuvarlandi-ekiple-1040078-308647.jpg

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbarın alınmasıyla birlikte kaza mahalline AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, baraj gölüne düşen araçtaki kişilere ulaşmak için koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgedeki bekleyiş ve çalışmalar sürüyor.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

3 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

