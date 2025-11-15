Valilik yazı gönderdi: Resmi açıklamadan önce konuşmak artık yasak

Afyonkarahisar Valiliği, kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazıyla demeç yasağına dikkat edilmesini istedi.

Özellikle afet ve acil durum gerektiren konularda, kurum yöneticilerinin basına açıklama yapmadan önce resmi açıklamaların yayımlanmasını beklemeleri gerektiği vurgulandı.

Afyonkarahisar Valiliği’nden skandal karar! Bu yasak vicdana sığar mı?

SAHİPSİZ HAYVANLARININ BESLENEMESİNİ DE YASAKLAMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre Valilik, daha önce de kent genelinde sahipsiz hayvanlar için oluşturulan beslenme noktalarının kaldırılması ve sokak hayvanlarının beslenmesinin yasaklanmasına ilişkin karar almıştı.

Gönderilen son yazıda ayrıca, 17 Mayıs 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi hatırlatılarak, kamu kurumlarının harcamalarında tasarrufa gidilmesi, bürokrasinin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili-ekonomik şekilde kullanılması için belirlenen tedbirlerin eksiksiz uygulanması talep edildi.