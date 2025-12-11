Vahşetin perdesi aralandı: Evde ceset ve 21 gün işkence

Bursa Osmangazi’de 2023 yılı Haziran ayında yaşanan ve Türkiye’nin gündemine oturan "vahşet evi" davasında karar çıktı. Arkadaşı Recep Özaslan'ı (47) öldüren, sevgilisi Fatma O.'yu (45) ise yaralı halde günlerce alıkoyarak cinsel istismarda bulunan 50 yaşındaki İlyas Sarıkaya, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hesap verdi.

MAHKEMEDEN CEZA YAĞDI

Karar duruşmasında sanık İlyas Sarıkaya’ya, Recep Özaslan’ı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın sevgilisi Fatma O.’ya yönelik eylemlerini de cezasız bırakmadı. "Öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, uyguladığı indirimle bu cezayı 18 yıla düşürdü.

Ancak ceza bununla sınırlı kalmadı. Sanık Sarıkaya; "Zincirleme cinsel saldırı" suçundan 28 yıl, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "Yağma" suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 70 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca "Ruhsatsız silah kullanma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezası, 50 bin lira adli para cezasına çevrildi.

KISKANÇLIK KRİZİ KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

Olayın geçmişi ise kan donduran detaylarla dolu. İddiaya göre, Alzheimer hastası annesi ve sevgilisi Fatma O. ile yaşayan İlyas Sarıkaya, olay günü eve arkadaşı Recep Özaslan’ı çağırdı. Uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Sarıkaya, sevgilisi ile arkadaşı arasında ilişki olduğundan şüphelenerek dehşet saçtı. Önce Özaslan’ı tabancayla vuran Sarıkaya, ardından "acı çekmesin" diyerek arkadaşına 2 el daha ateş edip öldürdü.

CESEDİ STREÇLEDİ YARALI KADINA 21 GÜN CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Saldırgan, aynı silahla sevgilisi Fatma O.’yu da 8 kurşunla yaraladı. Olayın ardından evin içinde tam bir kabus yaşandı. Arkadaşının cesedini önce çarşafa, ardından kokmasın diye streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, yaralı sevgilisini hastaneye götürmek yerine eczaneden aldığı malzemelerle evde tedavi etmeye çalıştı. Fatma O., yaralı haldeyken 21 gün boyunca evde rehin tutuldu ve bu süre zarfında defalarca cinsel saldırıya uğradı.

POLİSİ SİLAH ZORUYLA KANDIRDI

Evdeki cesedin çürümesiyle yayılan koku üzerine komşular polise ihbarda bulundu. Kapıya gelen polis ekipleri karşısında soğukkanlılığını koruyan Sarıkaya, silah zoruyla pencereye çıkardığı sevgilisine "sorun yok" dedirterek ekipleri geri gönderdi.

"ODADA CESET VAR BENİ KURTARIN"

21 gün süren esaret, Fatma O.’nun zekice hamlesiyle son buldu. 12 Temmuz’da Sarıkaya’nın sehpa üzerinde unuttuğu telefonu ele geçiren kadın, annesine şu mesajı attı:

"Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu parayla kandırıp, evden çıkartın. Sonra da beni alın."

Cesedi streçledi yaralı sevgilisine günlerce cinsel saldırıda bulundu! Vahşet davasında savcı mütalaasını verdi

Bu mesaj üzerine harekete geçen anne, polise başvurdu. Polis gözetiminde Sarıkaya’yı arayan anne, "kızına para getirmesi" bahanesiyle saldırganı evden dışarı çağırdı. Parayı almaya gelen Sarıkaya, polise silah çekmesine rağmen kıskıvrak yakalandı. Eve giren ekipler, ağır yaralı Fatma O. ve çürümeye yüz tutmuş cesetle karşılaştı.

SANIKTAN "TAHRİK" SAVUNMASI

Mahkemedeki son savunmasında cinayet ve yaralama suçlarını kabul eden ancak cinsel saldırıyı reddeden Sarıkaya, "Olay günü sabah uyandığımda Fatma ile Recep'i ilişkiye girerken görünce silah çektim. Recep bana 'Sık lan' dedi. Öldürme ve teşebbüsü kabul ediyorum ama Fatma yalan söylüyor, diğer suçları kabul etmiyorum" diyerek beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme, deliller ışığında sanığa en üst sınırdan cezaları verdi.