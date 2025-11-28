Cesedi streçledi yaralı sevgilisine günlerce cinsel saldırıda bulundu! Vahşet davasında savcı mütalaasını verdi

Olay, 2023 yılının Haziran ayında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İlyas Sarıkaya, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi Fatma O. (45) ile birlikte yaşadığı eve, mahalleden arkadaşı olan Recep Özaslan'ı (47) çağırdı. Uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Sarıkaya, sevgilisi ile arkadaşı arasında ilişki olduğundan şüphelenerek tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sarıkaya, Özaslan’ı tabancayla vurdu. Ardından "acı çekmesin" diyerek yere yığılan arkadaşına 2 el daha ateş etti. Recep Özaslan, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

CESEDİ STREÇLEDİ YARALI KADINA 21 GÜN DEHŞETİ YAŞATTI

Cinayetin ardından aynı silahı sevgilisine çeviren Sarıkaya, Fatma O.'yu 8 kurşunla yaraladı. Olayın ardından arkadaşı Özaslan'ın cesedini önce çarşafa, ardından kokuyu engellemek amacıyla streç filme sarıp bantlayan zanlı, evde dehşet verici bir düzen kurdu. Yaralı haldeki sevgilisinin hastaneye gitmesine izin vermeyen Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla kadına pansuman yaptı. İddianameye göre Sarıkaya, yaralı halde evde rehin tuttuğu Fatma O.'ya 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.

POLİSLERİ GERİ GÖNDERTTİ BİR MESAJLA YAKALANDI

Evde bekletilen cesedin çürümesiyle yayılan koku üzerine komşular polise ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekiplerini fark eden Sarıkaya, silah zoruyla tehdit ettiği Fatma O.'yu pencereye çıkararak "sorun yok" dedirtti ve ekiplerin geri gitmesini sağladı. 21 günlük esaret, 12 Temmuz günü Sarıkaya’nın cep telefonunu sehpa üzerinde unutmasıyla son buldu.

Fırsatı değerlendiren Fatma O., annesine şu mesajı attı:

"Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu parayla kandırıp, evden çıkartın. Sonra da beni alın."

Bu mesaj üzerine anne hemen polise başvurdu. Polis ekipleri, anne aracılığıyla Sarıkaya ile irtibata geçti. Annenin "kızına para getirmesi" bahanesiyle eve çağırdığı Sarıkaya, parayı almaya geldiği sırada polislere silah çekmesine rağmen etkisiz hale getirilerek yakalandı. Eve giren ekipler, ağır yaralı Fatma O. ve çürümeye yüz tutmuş cesetle karşılaştı.

SANIKTAN "RIZASI VARDI" SAVUNMASI

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık İlyas Sarıkaya hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Savunma yapan Sarıkaya, Fatma O. ile evlilik aşamasında olduklarını iddia ederek, "Onun rızasıyla cinsel birliktelik oldu, rızası dışında hiçbir şey olmadı. Yaralı olduğu dönemde onun isteğiyle ilişkiye girdik" dedi.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR"

Bu savunmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Gizem Yılmaz sert tepki gösterdi. Yılmaz, "Sanığın savunması hayatın olağan akışına aykırıdır. Yaralı olan bir insanın cinsel ilişki istemesi ne kadar doğrudur? Sanığın üst sınırdan yargılanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SAVCIDAN EN AĞIR CEZA TALEBİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın eylemlerinin vahametini gözler önüne serdi. Savcı, İlyas Sarıkaya hakkında şu suçlardan ceza istedi:

Kasten öldürme,

Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs,

Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye cinsel saldırı,

Zincirleme cinsel saldırı,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Ruhsatsız silah bulundurma.

Savcılık makamı, sanığın 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve ayrıca 37 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine mahkeme heyeti, Sarıkaya’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.