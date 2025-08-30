Uzmanlardan velilere kritik uyarı: Kırtasiye reyonundaki renkli ürünler masum değil!

Okul zilinin çalmasına günler kala velilere önemli bir uyarı geldi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, kokulu ve albenili kırtasiye ürünlerinde gizlenen maddelerin çocuklarda alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini söyledi.

“ÇOCUKLARIN ÇANTASINDA GİZLİ TEHLİKE”

Prof. Dr. Akgün, “Milyonlarca veli, çocuklarının okul ihtiyaçlarını tamamlarken aslında çantalarına potansiyel bir sağlık riski de eklediğinin farkında değil. Kokulu ve albenili kırtasiye ürünlerinde gizlenen maddeler çocuklarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir” dedi.

Kokulu silgi, keçeli kalem ve lateks içeren ürünlerin; baş ağrısı, öksürük nöbetleri, ciltte kaşıntı, göz kızarıklığı, burun akıntısı ve astım ataklarına neden olabileceğini belirtti. Özellikle astım hastası ya da alerjiye yatkın çocuklarda bu belirtilerin daha ağır seyrettiğini ifade etti.

“SINIFLARIN HAVALANDIRILMASI ŞART”

Kapalı sınıf ortamlarının riski artırdığını vurgulayan Akgün, “Yetersiz havalandırma uçucu bileşiklerin ve toz akarlarının solunmasına sebep olur. Bu da çocuklarda alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Yeni alınan kitapların da evde bir süre havalandırılması gerekiyor” diye konuştu.

UZMANLARDAN UYARI

Akgün, velilerin dikkatli olması gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:

Kokulu ve merdiven altı ürünler yerine hipoalerjen ve güvenilir markalar tercih edilmeli.

Lateks içeren kırtasiye ürünlerinden uzak durulmalı.

Sınıflar düzenli olarak havalandırılmalı.

Alerji riski yüksek çocuklar uzman hekimlere götürülerek gerekli testler yapılmalı.