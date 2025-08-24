Uzmanlardan kritik uyarı: Bu oyun gençleri ölüme götürüyor!

Sosyal medya üzerinden yayılan ve gençler arasında “cesaret oyunu” olarak lanse edilen boğaz sıkma akımı, uzmanlar ve aileleri endişelendiriyor. Katılımcılar, birbirlerinin boğazına baskı uygulayarak bayılma noktasına gelmeye çalışıyor. Ancak uzmanlar, bu eylemin masum bir oyun olmadığını, ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor.

Uzmanlar, boğaz sıkma oyununda boynun her iki tarafındaki ana damarların baskı altında kalması nedeniyle beyne giden kan akışının kısıtlandığını, birkaç dakika bile oksijensiz kalan beyin hücrelerinin geri dönülemez hasar görebileceğini vurguluyor. Ayrıca kalp atış hızının yavaşlaması ve tansiyon düşüşü gibi fizyolojik etkiler, ani bayılma ve düşme riskini artırıyor. En kötü senaryoda ise uzun süreli kan akışının kesilmesi veya kalp durması ölümle sonuçlanabiliyor.

Esenyurt'taki o görüntü infial yarattı! Oyun faciaya dönüşüyordu

Uzmanlar, çocukları bu tehlikeli akımlardan korumak için aileler ve eğitimcilerin dikkatli olmasını tavsiye ediyor. Açık ve dürüst iletişim kurmak, sosyal medya kullanımı ve tehlikeli akımlar konusunda farkındalık yaratmak kritik öneme sahip. Çocukların arkadaş çevresi ve sosyal medya aktivitelerinin yakından takip edilmesi, riskli davranışların önlenmesine yardımcı oluyor.