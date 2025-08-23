Esenyurt'taki o görüntü infial yarattı! Oyun faciaya dönüşüyordu

Esenyurt'taki o görüntü infial yarattı! Oyun faciaya dönüşüyordu
Çocuklar arasında “oyun” adı altında yayılan tehlikeli akımda, arkadaşlarının boğazını sıkarak bayıltmaya çalışan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti; uzmanlar aileleri uyardı.

İstanbul Esenyurt’ta kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Görüntülerde, bir çocuğun arkadaşının boğazını uzun süre sıkarak nefessiz bıraktığı, ardından bayılan çocuğun yere düştüğü anlar yer aldı. Olay sırasında çevrede bulunan diğer çocukların ve gençlerin gülerek izlediği anlar ise tepkiyi daha da artırdı.

OYUN ÖLÜME DÖNÜŞEBİLİR!

Uzmanlar, bu tür görüntülerin “oyun” adı altında paylaşılmasının, çocuklar arasında hızla yayılmasına neden olduğunu belirtiyor. Boğazı sıkma ve bayıltma gibi davranışların ciddi beyin hasarlarına, kalıcı sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabileceği vurgulanıyor.

SOSYAL MEDYADA AKIMLARINA DİKKAT

Ailelere çağrıda bulunan uzmanlar, çocukların sosyal medyada gördükleri akımları taklit etme eğiliminde olduklarını hatırlatarak, ebeveynlerin çocuklarını yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

