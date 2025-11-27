Uzaklaştırma kararı bitince eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı bitince eşini öldürdü
Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Emine Çelikaslan, şiddetli geçimsizlikten dolayı eşi Ali Çelikaslan (46) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Cani koca, uzaklaştırma kararı bittikten sonra Emine Çelikaslan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesi Celal Bayar Mahallesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, alkollü Ali Çelikaslan, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşi Emine Çelikaslan'la tartıştı.

uzaklastirma-karari-bitti-tartistigi-esini-oldurdu.jpg

SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLE VURDU

İşe gitmek için dışarı çıkan 4 çocuk annesi Emine Çelikaslan, evin önünde eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Çelikaslan kanlar içinde yere yığılırken, eşi olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde Çelikaslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelikaslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ali Çelikaslan ise polis merkezine giderek teslim oldu.

uzaklastirma-karari-bitti-tartistigi-esini-oldurdu-001.jpg

UZAKLAŞTIRMA KARARI 3 HAFTA ÖNCE BİTMİŞ

Çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Emine Çelikaslan'ın uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu kararın da 3 hafta önce sona erdiği belirtildi. Ailenin komşuları, çiftin mahalleye kiracı olarak yeni taşındıklarını, tanımadıklarını bildirdi.

Erkek şiddeti son bulmuyor! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmeye çalıştıErkek şiddeti son bulmuyor! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmeye çalıştı

TOPRAĞA VERİLDİ

Emine Çelikaslan, ilçedeki Boğazpınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Çelikaslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Türkiye
İki apartman 40 yıl boyunca tek duvarı kullanmış
İki apartman 40 yıl boyunca tek duvarı kullanmış
Erzurum'da sülfür gazı paniği! Okulda eğitime ara verildi tesisler boşaltıldı
Erzurum'da sülfür gazı paniği! Okulda eğitime ara verildi tesisler boşaltıldı
Doktorlar da inanamadı! İç organları ters tarafta çıktı
Doktorlar da inanamadı! İç organları ters tarafta çıktı