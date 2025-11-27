Uzaklaştırma kararı bitince eşini öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesi Celal Bayar Mahallesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, alkollü Ali Çelikaslan, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşi Emine Çelikaslan'la tartıştı.

SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLE VURDU

İşe gitmek için dışarı çıkan 4 çocuk annesi Emine Çelikaslan, evin önünde eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Çelikaslan kanlar içinde yere yığılırken, eşi olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde Çelikaslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelikaslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ali Çelikaslan ise polis merkezine giderek teslim oldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI 3 HAFTA ÖNCE BİTMİŞ

Çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Emine Çelikaslan'ın uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu kararın da 3 hafta önce sona erdiği belirtildi. Ailenin komşuları, çiftin mahalleye kiracı olarak yeni taşındıklarını, tanımadıklarını bildirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Emine Çelikaslan, ilçedeki Boğazpınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Çelikaslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.