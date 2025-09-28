Uyuşturucu şebekesinin 'konvoy' planı polise takıldı

Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik başlatılan geniş çaplı çalışma, büyük bir başarıyla sonuçlandı. İstihbarat birimlerinin, organize bir şekilde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir şebekeyi tespit etmesiyle operasyonun düğmesine basıldı.

31 KİLO 550 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU MADDE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı ve konvoy halinde hareket ettiği belirlenen üç aracı stratejik bir noktada durdurdu. Araçlarda yapılan titiz aramalarda, zulalanmış halde piyasaya sürülmeye hazırlanan tam 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

7 ŞÜPHELİ DE KISKIVRAK YAKALANDI

Piyasaya dağıtılması halinde binlerce genci zehirleyebilecek olan devasa miktardaki uyuşturucuya el konulurken, araçlardaki 7 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.