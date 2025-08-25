Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama!

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir eve, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler, adrese operasyon düzenlerken evde yapılan aramalarda 6 paket içerisine saklanmış 286,66 gram bonzai ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Operasyon sırasında evde bulunan B.V. (34) ile M.T. (17) gözaltına alınırken emniyete götürülen şüpheliler polis sorgusunda satıcı olmadıkları, kullanıcı olduklarını ifade etti. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

