Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama!
Yayınlanma:
Adana’da polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 286 gram bonzai ele geçirilirken evde bulunan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir eve, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler, adrese operasyon düzenlerken evde yapılan aramalarda 6 paket içerisine saklanmış 286,66 gram bonzai ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!
Operasyon sırasında evde bulunan B.V. (34) ile M.T. (17) gözaltına alınırken emniyete götürülen şüpheliler polis sorgusunda satıcı olmadıkları, kullanıcı olduklarını ifade etti. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:DHA