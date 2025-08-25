Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Rize'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev, araç ve üstleri arandı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Aramalarda, 94,26 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)