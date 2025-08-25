Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap ele geçirildi

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap ele geçirildi
Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda valiz ve çöp poşetleri içinde 12 bin 963 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 12 bin 963 adet sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir kurusıkı tabanca ile 35 fişek de ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adrese düzenlenen baskında, valiz ve çöp poşetlerinin içerisine gizlenmiş halde 12 bin 963 adet sentetik hap bulundu. Ayrıca operasyonda bir kurusıkı tabanca ile 35 fişek de ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler E.T. ve R.Y., yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

