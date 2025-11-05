Uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kaçakçılığına yönelik 11 ilçenin 60 mahallesinde yaptığı 183 uygulamada, 1 kilo 87 gram çeşitli uyuşturucu madde, 17 bin 638 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 600 lira ele geçirildi.

203 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Uygulamalarda, 'Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan 181, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 22 olmak olarak toplam 203 şüpheliye adli işlem yapıldı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak:DHA

