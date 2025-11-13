Üst üste yaşadığı acıların ardından torunlarıyla birlikte evden atılıyordu! O dedeye yardım eli uzandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Kadri Övüş'ün hayatı, üst üste yaşadığı acılarla sarsıldı. Oğlu D.Ö.'nün cezaevine girmesinin ardından, gelini Gülçin Övüş 3 çocuğuyla birlikte kayınpederi ve kayınvalidesinin evine taşındı. Ancak bir süre sonra Gülçin Övüş, yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Bu acının ardından babaanne Perinaz Övüş de beyin kanaması sonucu vefat edince, dede Kadri Övüş, torunları Nil Peri (4), Doruk (6) ve Baran (13) ile bir başına kaldı.

Hayatını torunlarına adayan Kadri Övüş, onları sabah okula götürüp çıkışta alan, yemeklerini hazırlayan bir düzen kurdu. Ancak 19 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken ve 8 bin lira kira öderken, ev sahibinin fahiş bir kira artışı talebiyle karşılaştı. Artışı kabul etmeyen Övüş'e karşı ev sahibi tahliye davası açtı. Dava geçtiğimiz hafta sonuçlandı ve mahkeme, Övüş'ün 3 torunuyla birlikte yaşadığı evi 1 ay içinde tahliye etmesine karar verdi.

İL MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRDİ

Kadri Övüş ve torunlarının yaşadığı zorlukların Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından gündeme getirilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü derhal devreye girdi. Müdürlük tarafından yapılan inceleme sonucunda aileye yönelik desteklerin artırılması kararlaştırıldı. Buna göre, 1 torun için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı ikinci çocuk için de ödenecek. Ayrıca, ailenin taşınma ve ani harcamaları için 33 bin liralık bir yardımda bulunulacak.

İl Müdürlüğü'nün girişimleriyle, dede ve torunlarının önümüzdeki hafta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait bir eve taşınması için de başvuru yapıldı. Aileye, Büyükşehir Belediyesi ve yardımseverlerden de destek geldi. Dedenin, torunları için yaptığı koruyucu aile başvurusunun ise değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

"SESİMİZİ DUYAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yaşanan gelişmelerden duyduğu mutluluğu dile getiren Kadri Övüş, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı yaklaştılar. Devletimiz bize sahip çıktı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait bir ev ayarlanacakmış. Bu süreci bekliyoruz. Duyarlı vatandaşlar da çocuklar için katkı olsun diye bize destekte bulundular. Kepez Belediyemiz de duyarsız kalmadı. Bizimle irtibata geçtiler ve çocukları sağlık kontrolünden geçirdiler. Sesimizi duyan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"DEDELERİNDEN AYRILMADAN BÜYÜYECEKLER"

Aileye destek olan Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert ise sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Mert, "Kadri Amca ve torunlarının durumunu öğrendikten sonra gönüllüler aracılığıyla destekte bulunduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kepez Kaymakamlığı, Kepez Belediyesi aileye destek oldular. 1 hafta içerisinde eve taşınma süreci başlayacak. Taşınma masrafları için de müdürlüğümüz destekte bulunacak. Kadri amcanın çocuklar için aldığı desteği de artırıyorlar. Dedenin koruyucu aile olarak çocukların başında bulunması için devam eden süreci takip ediyoruz. Çocuklar, devlet güvencesinde ama dedelerinden ayrılmadan büyüyecekler. En kısa zamanda yeni evlerine taşınıp, huzur içerisinde yaşamlarına devam etmeleri için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.