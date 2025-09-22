Uşak-Afyon yolunda TIR ile otomobil çarpıştı: 1 can kaybı

Uşak'ta otomobil TIR'la çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda yaşandı.

OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI

E.İ. (35) idaresindeki 45 FN 700 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağı'nda Y.Ç. (52) idaresindeki 35 FJ 374 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde otomobildeki Ahmet K'nin (56) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilin sürücüsü ise ağır yaralı olarak, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü E.İ. ise gözaltına alındı.