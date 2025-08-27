Ünlü tatil beldesinde zorunlu su kesintisi sona erdi

Ünlü tatil beldesinde zorunlu su kesintisi sona erdi
İzmir’in Çeşme ilçesinde 25 Temmuz’dan bu yana devam eden zorunlu su kesintilerinin, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ikinci aşama performans testlerinin tamamlanmasının ardından sona erdiği açıklandı.

Çeşme ilçesinde içme suyu ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı'nda rezervin yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle 25 Temmuz'dan bu yana uygulanan zorunlu su kesintilerinin sona erdiği İZSU tarafından duyuruldu.

sukesintisi-1.jpg

Konuya ilişkin açıklamada, DSİ tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde ikinci aşama performans testleri başarıyla tamamlandığı belirtildi.

sukesintisi-3.jpg

Tesis çıkışındaki suyun mevzuata uygunluğunun onaylanmasının ardından 23 Ağustos itibarıyla içme suyu iletim sistemine verilmeye başlandığı belirtilen açıklamada, "İZSU ekiplerinin dezenfeksiyon ve basınç testlerini de 24 Ağustos'ta tamamlamasıyla birlikte Çeşme'nin içme suyu şebekesine düzenli su verilmeye başlandı. Böylece 24 Ağustos 2025 saat 23.00 itibarıyla zorunlu su kesintisi uygulaması sona erdirildi" denildi.

sukesintisi-2.jpg

İZSU'dan yapılan açıklamada, iklim krizine bağlı kuraklık riskinin devam ettiği hatırlatılarak, vatandaşlardan suyu tasarruflu ve dikkatli kullanmaları istendi.

