Ünlü sohbet uygulamasına erişim engeli getirildi

Discord ve Roblox’un ardından Türkiye'de geniş bir kullanıcı sayısına sahip olan bir sohbet uygulamasına erişim yasağı getirildi.

Kullanıcılarına canlı görüntülü sohbet imkanı sunan Azar isimli uygulamaya erişim, mahkeme kararıyla resmi olarak engellendi.

Karar, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararla, azarlive.com alan adına Türkiye'den erişim tamamen engellendi.

KARARIN GEREKÇESİNE İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Kararın gerekçesine ilişkin kamuoyuna henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Ancak uygulamanın kullanıcıları, Türkiye genelinde platforma erişim sağlayamadıklarını bildiriyor.

GENİŞ KİTLEYE SAHİPTİ

Genç kullanıcılar arasında görüntülü sohbet imkanı sunan Azar uygulamasının, Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu biliniyor.