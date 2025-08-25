Ünlü sohbet uygulamasına erişim engeli getirildi

Ünlü sohbet uygulamasına erişim engeli getirildi
Yayınlanma:
Canlı görüntülü sohbet imkanı sağlayan popüler sohbet uygulaması Azar'a Türkiye'den erişim engeli getirildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Discord ve Roblox’un ardından Türkiye'de geniş bir kullanıcı sayısına sahip olan bir sohbet uygulamasına erişim yasağı getirildi.

Kullanıcılarına canlı görüntülü sohbet imkanı sunan Azar isimli uygulamaya erişim, mahkeme kararıyla resmi olarak engellendi.

Karar, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararla, azarlive.com alan adına Türkiye'den erişim tamamen engellendi.

azar.webp

KARARIN GEREKÇESİNE İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Kararın gerekçesine ilişkin kamuoyuna henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Ancak uygulamanın kullanıcıları, Türkiye genelinde platforma erişim sağlayamadıklarını bildiriyor.

GENİŞ KİTLEYE SAHİPTİ

Genç kullanıcılar arasında görüntülü sohbet imkanı sunan Azar uygulamasının, Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!