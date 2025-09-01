Ünlü iş adamı ekonomik krizden çıkamadı: Mektup bırakıp intihar etti

Bodrum’da, akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi. Bir kafeden yükselen silah sesi paniğe yol açarken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla korkunç gerçek ortaya çıktı.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, ünlü turizm işletmecisi İrfan Dikmen, gittiği kafede başına sıktığı kurşunla intihar etti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Dikmen’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

ARKASINDA BIRAKTIĞI MEKTUPTA MADDİ SIKINTILARINI YAZMIŞ!

İki çocuk babası olduğu öğrenilen 46 yaşındaki Dikmen'in, arkasında bıraktığı mektup ortaya çıkarken Dikmen’in, mektubunda maddi sıkıntı çektiğini ve borçlu ve alacaklı olduğu kişilerin listesini yazdığı belirlendi. Dikmen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

