15 yaşındaki Hilal Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde, dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla öldüren Ayberk Kurtuluş (20), aynı silahla intihar etti.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde korkunç olay: 15 yaşındaki çocuğu öldürüp intihar etti

Türkiye gündemine oturan cinayette katledilen Özdemir'in cenazesi, bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye gelen yakınları, Özdemir’in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

'O KAMPÜSE NORMAL BİR İNSAN GİREMİYOR. BU ADAM O SİLAHLA NASIL GİRİYOR?'

Cenaze töreninde konuşan Hilal Özdemir’in amcası Fahri Özdemir, "Düşüncemiz, bir şeyimiz yok ki. 15 yaşındaki canımız gitti. 24 tane suçu var. Gelip benim yeğenimi öldürüyor. Sonra gidip kendisini öldürüyor. Benim tek kızdığım, o kampüse normal bir insan giremiyor. Bu adam o silahla nasıl giriyor? Zaten bunun peşine düşeceğiz. Öyle bırakmayacağız. Hiç haberimiz yoktu. Gündüz 19.30’da olay oluyor. Gece 22.30'da öğreniyoruz bu olayları sosyal medyadan. Çocuğun sahibi de yok. Adli Tıp'a kimsesi de gelmedi. Babası ile annesi ayrı. Bu çocuk babasını da dövüyormuş. Babası cenazesini almaya bile gelmedi" diye konuştu.

