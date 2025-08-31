15 yaşındaki Hilal Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma:
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde eski sevgilisi olduğu iddia edilen Ayberk Kurtuluş (20) tarafından katledilen Hilal Özdemir (15), son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde, dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla öldüren Ayberk Kurtuluş (20), aynı silahla intihar etti.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde korkunç olay: 15 yaşındaki çocuğu öldürüp intihar ettiBoğaziçi Üniversitesi kampüsünde korkunç olay: 15 yaşındaki çocuğu öldürüp intihar etti

Türkiye gündemine oturan cinayette katledilen Özdemir'in cenazesi, bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye gelen yakınları, Özdemir’in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

istanbul-eski-sevgilisi-tarafindan-old-891207-264685.jpg

'O KAMPÜSE NORMAL BİR İNSAN GİREMİYOR. BU ADAM O SİLAHLA NASIL GİRİYOR?'

Cenaze töreninde konuşan Hilal Özdemir’in amcası Fahri Özdemir, "Düşüncemiz, bir şeyimiz yok ki. 15 yaşındaki canımız gitti. 24 tane suçu var. Gelip benim yeğenimi öldürüyor. Sonra gidip kendisini öldürüyor. Benim tek kızdığım, o kampüse normal bir insan giremiyor. Bu adam o silahla nasıl giriyor? Zaten bunun peşine düşeceğiz. Öyle bırakmayacağız. Hiç haberimiz yoktu. Gündüz 19.30’da olay oluyor. Gece 22.30'da öğreniyoruz bu olayları sosyal medyadan. Çocuğun sahibi de yok. Adli Tıp'a kimsesi de gelmedi. Babası ile annesi ayrı. Bu çocuk babasını da dövüyormuş. Babası cenazesini almaya bile gelmedi" diye konuştu.

Son Dakika | Boğaziçi'nde Hilal Özdemir protestosu: Öğrenciler yürüyüşe geçtiSon Dakika | Boğaziçi'nde Hilal Özdemir protestosu: Öğrenciler yürüyüşe geçti

istanbul-eski-sevgilisi-tarafindan-old-891205-264685.jpg

istanbul-eski-sevgilisi-tarafindan-old-891206-264685.jpg

istanbul-eski-sevgilisi-tarafindan-old-891209-264685.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Türkiye
Son Dakika | Boğaziçi'nde Hilal Özdemir protestosu: Öğrenciler yürüyüşe geçti
Boğaziçi'nde Hilal Özdemir protestosu
Son Dakika | Assan Grup yöneticileri tutuklandı: Şirketlerine kayyum atandı
Son Dakika | Assan Grup yöneticileri tutuklandı