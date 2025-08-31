Son Dakika | Boğaziçi'nde Hilal Özdemir protestosu: Öğrenciler yürüyüşe geçti
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay, Türkiye'nin gündemine oturdu.
20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurarak, aynı silahla yaşmına son verdi.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
15 yaşında hayattan koparılan Özdemir, bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÖĞRENCİLER CİNAYETİ PROTESTO ETTİ
Öte yandan onlarca Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, cenaze töreninin ardından üniversite kampüsü içinde yürüyüşe geçti.
Öğrenciler, yaptıkları basın açıklaması ile Özdemir'in katledilmesine tepki gösterdi.