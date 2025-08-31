Son Dakika | Boğaziçi'nde Hilal Özdemir protestosu: Öğrenciler yürüyüşe geçti

Yayınlanma:
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 24 suç kaydı bulunan genç tarafından silahla vurularak öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Öğrenciler, cenaze töreninin ardından üniversite içinde yürüyüşe geçti.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay, Türkiye'nin gündemine oturdu.

20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurarak, aynı silahla yaşmına son verdi.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde korkunç olay: 15 yaşındaki çocuğu öldürüp intihar ettiBoğaziçi Üniversitesi kampüsünde korkunç olay: 15 yaşındaki çocuğu öldürüp intihar etti

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

15 yaşında hayattan koparılan Özdemir, bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖĞRENCİLER CİNAYETİ PROTESTO ETTİ

Öte yandan onlarca Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, cenaze töreninin ardından üniversite kampüsü içinde yürüyüşe geçti.

Öğrenciler, yaptıkları basın açıklaması ile Özdemir'in katledilmesine tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

