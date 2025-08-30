Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde korkunç olay: 15 yaşındaki çocuğu öldürüp intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde korkunç olay: 15 yaşındaki çocuğu öldürüp intihar etti
Yayınlanma:
Boğaziçi Üniversitesi kampsünde 20 yaşındaki Ayberk K., 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp inithar etti.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde kan donduran bir olay gerçekleşti. Kampüste bulunan bir kafenin önünde 20 yaşındaki Ayberk K., 15 yaşındaki H.Ö. isimli bir kız çocuğunu silahla öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

BOĞAZİÇİ KAMPÜSÜNDE KAN DONDURAN OLAY

Ekran Haber'de yer alan habere göre, akşam saatlerinde Boğaziçin Üniversitesi kampüsünde yer alan bir kafenin önünde Ayberk K., 15 yaşındaki H.Ö. silahla vurarak öldürdü.

Ardından 20 yaşındaki erkek aynı silahla kendini öldürdü.

KIZ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, önce kız çocuğunu sonra kendini öldüren Ayberk K.'nin 18 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

