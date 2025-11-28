Ünlü dizilerde çalışan set emekçisi Boğaz Köprüsü'nden atladı

Aralarında "Kadın" gibi popüler yapımların da bulunduğu birçok projede görev alan, dizi, film ve reklamlarda çalışan stedicam operatörü Ömer Belli, önceki gece 01.00 sıralarında kaza yaptı.

Alkollü olduğu için ehliyetine el konulan Belli, uygulamadan çağırdığı taksiyle 03.00 sıralarında Boğaz Köprüsü’nden (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) geçerken taksiciye fotoğraf çekeceğini söyleyerek durmasını istedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, taksici Belli'yi dinlemeyip ilerlerken, el frenini çeken Belli araçtan inip kendisini köprüden attı.

30’lu yaşlarında, evli ve bir kız babası olan Ömer Belli’yi arama çalışmaları devam ederken, sosyal medyada hızla yayılan başsağlığı mesajları üzerine Steadicam Operatörleri Birliği bir açıklama yaptı.

"ÖLÜMÜ RESMİ OLARAK DOĞRULANMAMIŞTIR VE KENDİSİNE HÂLEN ULAŞILAMAMIŞTIR"

Birlik, vefat haberlerinin doğrulanmadığını ve Belli'ye hala ulaşılamadığını belirterek, şu çağrıyı yaptı:

"Değerli Meslektaşımız Ömer Belli ile ilgili sosyal medyada yapılan başsağlığı içerikli paylaşımlar üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Ölümü resmi olarak doğrulanmamıştır ve kendisine hâlen ulaşılamamıştır. Bu tür paylaşımlar; ailesi ve yakınları için acıyı büyütmekte, belirsizlik sürecini daha da ağırlaştırmakta, yanlış bilginin yayılmasına neden olmaktadır.