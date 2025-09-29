Üniversiteye sınavsız mı giriyorlar? Sayıştay'dan bomba YÖK raporu

Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporunda, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) YÖKSİS veri tabanında önemli bir eksiklik tespit edildi.

Rapora göre, yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında Türkiye'deki üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin hangi sınavla ve hangi puanla başvurduğuna dair veri bulunmuyor.

SINAV BİLGİSİ YOK

Raporda, yükseköğretim kurumlarının YÖKSİS sistemine yabancı uyruklu öğrencileri kaydederken yalnızca “Yurt dışından kabul edilen öğrenci kontenjanlarına başvurup kendi imkânları ile eğitim almak isteyen öğrencilerin (Ön lisans-Lisans)” şeklinde bir giriş türü tanımladığı belirtildi. Sınav ya da puan bilgisi sisteme girilmiyor.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Denetim raporunda şu ifadeler yer aldı: