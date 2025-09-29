Üniversiteye sınavsız mı giriyorlar? Sayıştay'dan bomba YÖK raporu
Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporunda, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) YÖKSİS veri tabanında önemli bir eksiklik tespit edildi.
Rapora göre, yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında Türkiye'deki üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin hangi sınavla ve hangi puanla başvurduğuna dair veri bulunmuyor.
SINAV BİLGİSİ YOK
Raporda, yükseköğretim kurumlarının YÖKSİS sistemine yabancı uyruklu öğrencileri kaydederken yalnızca “Yurt dışından kabul edilen öğrenci kontenjanlarına başvurup kendi imkânları ile eğitim almak isteyen öğrencilerin (Ön lisans-Lisans)” şeklinde bir giriş türü tanımladığı belirtildi. Sınav ya da puan bilgisi sisteme girilmiyor.
Vatandaşın vergisi yine 'garantiye' gitti: 5 yılda 273 milyar lira buhar oldu
T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Denetim raporunda şu ifadeler yer aldı:
“Diğer bir deyişle yükseköğretim kurumları tarafından yabancı uyruklu öğrencinin kayıt esnasında sınava girip / girmediği, sınava girmiş ise almış olduğu puan yine ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bilinmekte, Başkanlık nezdinde herhangi bir kontrol mekanizmasının olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum kayıt sürecinde suistimallerin oluşabilmesine ve kontrol zafiyetine neden olabilecektir. Ayrıca eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşitliğini zedeleyecektir. Başkanlık tarafından söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ve çalışmaların yapıldığı ifade edilmiştir.”