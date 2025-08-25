Üniversiteli Helin'in şüpheli ölümü: Arkadaşına gönderdiği mesaj dikkat çekti!

24 yaşındaki iç mimarlık öğrencisi Helin Uçar, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Yakınları, kendisinden bir süre haber alamayınca eve gitti ve çilingir yardımıyla içeri girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA VE ADLİ TIP SÜRECİ

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede herhangi bir olumsuz bulguya rastlamadı. Helin Uçar'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi raporunun yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Soruşturma kapsamında, Uçar'ın telefonundaki son görüşme kayıtları ve mesajlaşmaları da detaylı bir şekilde inceleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDERDİĞİ MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Helin Uçar'ın ölmeden kısa bir süre önce bir arkadaşına "sorunlarım var" içerikli bir mesaj gönderdiği iddia edildi. Bu mesaj, soruşturma makamları tarafından değerlendiriliyor. Helin Uçar'ın bir dönem bir klinik psikologla ev arkadaşı olduğu, ancak bu kişinin iş yeri açmasının ardından evden ayrıldığı belirtildi. Helin Uçar son zamanlarda evde tek başına kalıyordu.

CENAZESİ MEMLEKETİ AMASYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Helin Uçar'ın cenazesi ailesine teslim edildi ve memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde defnedildi. Uçar'ın komşuları, genç kızı sessiz ve sakin biri olarak tanımladı. Olayla ilgili soruşturma, otopsi raporunun açıklanmasıyla birlikte yeni bir boyut kazanabilir.