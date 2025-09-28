Üniversite'de 'uzaktan sağlık hizmeti' vurgunu!

Üniversite'de 'uzaktan sağlık hizmeti' vurgunu!
Yayınlanma:
Sağlık Bakanlığı tarafından 300 lira olarak belirlenen uzaktan sağlık hizmeti için Cerrahpaşa'da hastalardan 9 bin lira talep edildi.

Hastanelerdeki randevu krizinin önüne geçilmesi için bakanlık tarafından devreye alınan 'uzaktan sağlık hizmeti'nde hastalardan fahiş ücretler talep edildi. Sayıştay'ın raporunda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi raporunda ortaya çıkan durum şu şekilde:

Bakanlık tarafından 300 lira olarak belirlenen bu hizmet bedeli, üniversite tarafından 30 dakikalık görüşmede farklı branşlara göre 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasından ücretlendirildi. Bununla da kalınmayıp yabancı hastalardan 100 dolar ile 227 dolar arasında ücret istendi. 227 doların bugünkü TL karşılığı ise 9 bin 438 lira 12 kuruş.

Sağlık Bakanlığı’ndan MHRS’de usulsüz randevu iddialarına yanıtSağlık Bakanlığı’ndan MHRS’de usulsüz randevu iddialarına yanıt

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, Sayıştay bu uygulamanın kanuna aykırı olduğunu belirtti. Söz konusu raporda, "Söz konusu faaliyet izninin sağlık hizmeti kapsamında alınmasına rağmen, üniversite tarafından danışmanlık hizmeti kapsamında verilmesi hastalardan bu bağlamda daha fazla ücret talep edilmesi hukuki dayanaktan yoksundur" ifadeleri kullanıldı.

uzaktansaglik.webp

"KAMUNUN ALEYHİNE"

Sayıştay raporunda ayrıca, "Sağlık hizmetinin “danışmanlık” başlığı altında fiyatlandırılması, personel gelir dağıtımında mevzuatla belirlenen tavan sınırını aşmaya olanak tanır. Bunun da kamunun aleyhine, kişilerin lehine ek ödemelere yol açar" da denildi.

ÜNİVERSİTE SAVUNMASI YETERLİ BULUNMADI

Skandala dair Üniversite tarafından yapılan açıklamada bu hizmetin bir sağlık hizmeti değil, "konsültasyon veya ikincil görüş” niteliğinde danışmanlık olduğu öne sürüldü. Sayıştay ise bu açıklamayı yeterli bulmadık ve uzaktan doktor görüşmesinin sağlık hizmetine girdiği hatırlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

