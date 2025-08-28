Üniversitede okuyabilmek için çalışıyordu! Celal mühendis olacaktı okul inşaatında can verdi

AKP iktidarı öğrencilere üç bin liralık KYK bursu veriyor. Bu da günlük 100 liraya denk geliyor.

Bir öğrencinin bu parayla yurtta kalması, sağlıklı beslenmesi ve okul kitaplarını alması imkânsız.

Dar gelirli ailelerin çocukları da üniversite okuyabilmek için çalışmak zorunda kalıyor.

Okul harçlığını çıkarmak ve yaşamını sürdürmek için çalışan üniversiteli Celal Türkaslan’dan acı haber geldi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Celal Türkaslan, Kocaeli’nde çalıştığı okul inşaatında yaşamını yitirdi.

20 yaşındaki Celal, asansör yapımında çalışırken dördüncü kattan asansör boşluğuna düştü. Özgür Kocaeli’nden Selda Hatun Tan’ın haberine göre; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Celal, kurtarılamadı.

Erzincan’da okuyan, ailesi Kayseri’de yaşayan Celal, memleketi Tomarza ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Tomarza’daki yerel medyanın aktardığına göre Celal, bugün öğle namazının ardından Cücün Mahallesi Mezarlığı’na defnedilecek.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir taziye mesajı yayımlayarak şunları ifade etti: