Üniversite öğrencilerinden Bakan Tunç'a protesto: Yaka paça gözaltına alındılar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de Ege Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış törenine katılmak için Prof. Dr. Yusuf Vardar - MÖTBE Kültür Merkezi’ne geldi.

Bu sırada bir grup öğrenci, geçtiğimiz günlerde Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde ellerinde palalarla sol görüşlü öğrencilere saldıran saldırganları Bakan Tunç'a sormak istedi.

POLİSTEN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

Kültür Merkezi’nin önünde pankar açan öğrenciler, “Adalet Bakanına bir sorumuz var. Hacettepe’de eli palalı çeteler üniversiteye giriyor ve hâlâ serbestler. Bakana soruyoruz, neden çeteler serbestler” diye bağırdı.

Sivili polis ve özel güvenlik öğrencilere müdahale etti. Çıkan arbedede 5 öğrenci yaka paça gözaltına alındı.

"BAKANI BURADA ADALET NEREDE?"

Öğrenci Kolektifleri tarafından yapılan açıklamada, Hacettepe Üniversitesi’ndeki eli palalı faşist çeteler neden hala serbestler?" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu paylaşımda, "Adalet Bakanı’na soru sormak isteyen arkadaşlarımız yaka paça gözaltına alınıyor. SORUYORUZ: Bellerinde palayla gezen, memlekete bir gram faydası olmayan faşist çeteler serbestken neden Ege Üniversitesi öğrencileri gözaltına alınıyor? BAKANI BURADA ADALET NEREDE?" ifadelerine yer verildi.