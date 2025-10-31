Üniversite öğrencilerinden Bakan Tunç'a protesto: Yaka paça gözaltına alındılar

Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmir'de Ege Üniversitesi Akademik yıl açılış törenine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Bakan Tunç'a Hacettepe Üniversitesi'ndeki eli palalı saldırganları sormak isteyen öğrenciler yaka paça gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de Ege Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış törenine katılmak için Prof. Dr. Yusuf Vardar - MÖTBE Kültür Merkezi’ne geldi.

Bu sırada bir grup öğrenci, geçtiğimiz günlerde Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde ellerinde palalarla sol görüşlü öğrencilere saldıran saldırganları Bakan Tunç'a sormak istedi.

1.png

POLİSTEN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

Kültür Merkezi’nin önünde pankar açan öğrenciler, “Adalet Bakanına bir sorumuz var. Hacettepe’de eli palalı çeteler üniversiteye giriyor ve hâlâ serbestler. Bakana soruyoruz, neden çeteler serbestler” diye bağırdı.

Sivili polis ve özel güvenlik öğrencilere müdahale etti. Çıkan arbedede 5 öğrenci yaka paça gözaltına alındı.

2-002.png

"BAKANI BURADA ADALET NEREDE?"

Öğrenci Kolektifleri tarafından yapılan açıklamada, Hacettepe Üniversitesi’ndeki eli palalı faşist çeteler neden hala serbestler?" ifadeleri kullanıldı.

Yılmaz Tunç kendinden emin: Yargı tarafsız ve bağımsızYılmaz Tunç kendinden emin: Yargı tarafsız ve bağımsız

4-001.png

Söz konusu paylaşımda, "Adalet Bakanı’na soru sormak isteyen arkadaşlarımız yaka paça gözaltına alınıyor. SORUYORUZ: Bellerinde palayla gezen, memlekete bir gram faydası olmayan faşist çeteler serbestken neden Ege Üniversitesi öğrencileri gözaltına alınıyor? BAKANI BURADA ADALET NEREDE?" ifadelerine yer verildi.

renci-kollektifleri.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
İzmirlilere kötü haber! 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmirlilere kötü haber! 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Avukat Özgür Urfa 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasından beraat etti
Avukat Özgür Urfa 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasından beraat etti
Yok artık... AKP'li Hulusi Akar küçük çocuğa pastayı kılıçla yedirdi
Yok artık... AKP'li Hulusi Akar küçük çocuğa pastayı kılıçla yedirdi