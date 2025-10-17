Yılmaz Tunç kendinden emin: Yargı tarafsız ve bağımsız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Programda bir konuşma yapan Tunç, yargı sistemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanı Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir" şeklindeki sözlerinin birilerini rahatsız ettiğini savundu.

"BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR"

"Adaletin devletin temeli" olduğunu, kendisi "hukuk devleti" dedikçe birilerinin bundan rahatsız olduğunu savunan Tunç, "Tabii hukuk eğitimi çok önemli. Hukuk meslekleri giriş sınavı başarıda çok belki ölçü olmalıdır. Ama önemli olan o öğrencilere hukuk misyonu kazandırmak onlara adalet duygusunu işlemeli çünkü adalet en önemli kavram en önemli şey Adalet mülkün temelidir. Adalet toplumsal barış ve huzurun teminatıdır.

Adalet devletin temelidir. Adalet Hazreti Mevlana'nın deyimiyle her şeyin yerli yerine koymaktır. Tabii ben hukuk devleti dedikçe birileri bundan rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyorlar? Çünkü hukuk devletinden rahatsız olduklarını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir diye konuşmamın içerisinde söylediğim zaman birileri maalesef çok rahatsız oluyor" dedi.

Bakan Tunç eleştirilere yanıt verdi: Türkiye bir hukuk devletidir

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN YARGISI, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZDIR"

Türkiye'deki hukuka güvene yönelik eleştiriler hakkında da açıklamalarda bulunan Tunç, "Onların hukuk devletinden anladıkları 27 Mayıs hukuk devleti 27 Mayıs Yargısı Adnan Menderes'i ve bakanları asan yargı sistemi. Onların hukuk devletinden anladıkları 12 Eylül gençlerin yaşını büyüterek bir sağdan bir soldan diyerek idama mahkum eden yani onların bağımsız ve tarafsız yargıdan anladıkları 28 Şubat vesayetçilerinin karşısında el pençe durduran, hazır ola geçen yargı sistemi o 28 Şubat'ta üniversite birincisi kızlarımız yaka paça kürsülerden atılırken yargı o atanları soruşturdu mu? Soruşturmadı işte istedikleri yargı o yargı sistemi.