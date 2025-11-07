UNESCO'da Türkiye yeniden seçildi: Bakanlıktan açıklama

Türkiye Birlşemiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) yönetim kurulu üyeliğine üst üste üçüncü kez seçildi. Konuya dair Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'nda yapılan seçimlerde, Türkiye 2025-2029 dönemi için UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye, Yürütme Kurulu üyeliği çerçevesinde teşkilatın karar alma sürecinde aktif rol oynamaya ve UNESCO'nun hedef, misyon ve ideallerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin 2017-2021 ve 2021-2025 dönemlerinin ardından üçüncü kez üst üste bu görevi üstleneceği belirtilerek, "UNESCO'nun kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, teşkilatın hedef, misyon ve ideallerinin gerçekleştirilmesine ve insanlığın ortak değerlerinin korunmasına yönelik uluslararası iş birliğine, Yürütme Kurulu'ndaki yeni döneminde de katkı sağlamayı sürdürecektir" denildi.