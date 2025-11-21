UNESCO listesindeydi: Safranbolu'da tarihi konak kül oldu

Yayınlanma:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 3 katlı tarihi konakta çıkan yangın, büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda, yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.

Karabük’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde, tarihi dokuyu barındıran bir konakta çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Olay, Camikebir Mahallesi Akseki Sokak’ta bulunan 3 katlı tarihi konakta, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

safranbolu-1.jpg

Yangın sırasında konakta bulunan 5’i çocuk olmak üzere toplam 7 kişi, alevlerin kısa sürede tüm yapıyı sarmasına rağmen kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak faciadan kurtuldu.

TARİHİ KONAK KÜL OLDU!

Kısa sürede tüm konağı saran alevlere, Safranbolu ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen tarihi konak, kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu