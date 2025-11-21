UNESCO listesindeydi: Safranbolu'da tarihi konak kül oldu

Karabük’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde, tarihi dokuyu barındıran bir konakta çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Olay, Camikebir Mahallesi Akseki Sokak’ta bulunan 3 katlı tarihi konakta, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında konakta bulunan 5’i çocuk olmak üzere toplam 7 kişi, alevlerin kısa sürede tüm yapıyı sarmasına rağmen kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak faciadan kurtuldu.

TARİHİ KONAK KÜL OLDU!

Kısa sürede tüm konağı saran alevlere, Safranbolu ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen tarihi konak, kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.