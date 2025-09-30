Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde izinsiz pankart asarak halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suretiyle kamu düzeni ile devlet otoritesini sarsmaya çalıştığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kimlik bilgileri belirlenen 6 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

'MAHALLEYİ TEFECİLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

halktv.com.tr dün pankartta yazan numarayı aramış ve mahallede yaşananları sormuştu. Telefonu açan kişi “Burada bazı kişiler insanları kumara yönlendirip borçlandırıyor. Daha sonra senet dayatıp, zorla evlerini almaya çalışıyorlar. En son 70 yaşında birinin evine göz diktiler. Buna izin vermeyeceğiz, mahalleyi tefecilere teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Ümraniye'de tefecilere pankartlı tehdit! Suç da ceza da orman kanunlarına göre

"MAHALLEYİ TORBACILAR BASTI"

Mahallede uyuşturucu satıcılarının çoğaldığını belirten kişi polisin bu durumla yeteri kadar mücadele edemediğini söyleyerek, "Bu mahalleyi torbacılar bastı. Her köşede bir torbacı var. Polise söylüyoruz çağırıyoruz gelip bakıp gidiyor. Bu mahalledeki gençler olarak biz de bir oluşum yaptık. Çetelere ve uyuşturucu satıcılarına izin vermeyeceğiz. Kendi adaletimizi kendimiz sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

AVUKAT URFA: TOPLUMSAL AÇIDAN TEHLİKELİ

Birçok esnafın tefecilerin kıskacında olduğu, bununla mücadele için de 'orman kanunu' gibi yöntemlerin ilan edildiği mahallede yaşananları ve ne anlama geldiğini Avukat Şerif Özgür Urfa'ya sormuştuk.

Suç oranlarındaki artışın yalnızca yargısal açıdan ele alınmasının yetersiz olduğunu söyleyen Urfa, "Ülkemizde suç işleme oranları her geçen gün artmaya devam ediyor. Konunun yalnızca yargısal kısmıyla ele alınması ise sınırlı ve hatalı. Suç yalnızca bireysel değil hatta daha fazla toplumsal bir sorundur. İşsizliğin, yoksulluğun engellenmediği ve arttığı koşullar altında suç işleme oranları da doğru orantılı artar. Suçun önlenmesi ise elbette kamusal makamların sorumluluğudur. Bir yandan suçun ortaya çıktığı koşulların (işsizlik, yoksulluk vb.) ortadan kaldırılması diğer yandan ise işlenen suçların cezasızlıkla aklanmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve yaptırımların uygulanması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.