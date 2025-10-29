Ümraniye'de istinat duvarı yıkıldı! Yol çöktü
Yayınlanma:
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde istinat duvarının yıkılması sonucunda yol çöktü.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı. Yıkılmayla birlikte duvarın bitişiğindeki yolda çökme meydana geldi.
İstanbul'da domuz boğuldu! Göle dönen yolda...
YIKILAN DUVAR YOLU ÇÖKERTTİ
İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki bir inşattın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın bitişiğindeki caddenin bir kısmında da çökme oluşurken, çevredekiler itfaiye, polis, zabıta, İGDAŞ ve İSKİ ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.
Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak:AA
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?