Ümraniye'de istinat duvarı yıkıldı! Yol çöktü

Yayınlanma:
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde istinat duvarının yıkılması sonucunda yol çöktü.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı. Yıkılmayla birlikte duvarın bitişiğindeki yolda çökme meydana geldi.

YIKILAN DUVAR YOLU ÇÖKERTTİ

İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki bir inşattın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın bitişiğindeki caddenin bir kısmında da çökme oluşurken, çevredekiler itfaiye, polis, zabıta, İGDAŞ ve İSKİ ekiplerine haber verdi.

Ümraniye'de istinat duvarı yıkıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak:AA

