Ümraniye'de feci kaza: Bariyere saplanan otomobilde 1 kişi öldü

Yayınlanma:
İstanbul Ümraniye'de kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen feci kazada, araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı. Kazanın şiddeti, demir bariyerin otomobili bir uçtan diğer uca delip geçmesiyle gözler önüne serildi.

Korkunç kaza, Elmalıkent Mahallesi Şile Otoyolu'nda meydana geldi. Alper Akmeşe idaresindeki 34 ND 5919 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki demir bariyerlere büyük bir hızla saplandı.

aa-20251004-39305668-39305666-umraniyede-bariyerlere-saplanan-otomobildeki-1-kisi-oldu-1-kisi-agir-yaralandi-min.jpg

BARİYER OTOMOBİLİN İÇİNDEN GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Demir bariyerin, otomobilin ön camından girerek arka kısmından çıktığı ve bu nedenle sürücü ile yanındaki yolcunun araç içerisinde sıkıştığı görüldü. İtfaiye ekipleri, sürücü Alper Akmeşe ve yanındaki Oğuzhan Yalçın'ı sıkıştıkları yerden kurtarmak için yoğun bir çalışma yürüttü.

aa-20251004-39305668-39305667-umraniyede-bariyerlere-saplanan-otomobildeki-1-kisi-oldu-1-kisi-agir-yaralandi-min.jpg

YOLCU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan yaralılardan Oğuzhan Yalçın'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Alper Akmeşe'nin ise durumunun ağır olduğu tespit edildi.

Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar varManisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

CENAZE MORGA, YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Oğuzhan Yalçın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Alper Akmeşe ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

