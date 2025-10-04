Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazası, can kaybıyla sonuçlandı. Olay, saat 01.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Çepnidere Kavşağı’nda yaşandı. İbrahim Ekin (21) yönetimindeki 45 ART 489 plakalı otomobil ile İbrahim Demir (33) idaresindeki 09 ASD 234 plakalı TIR, kavşakta çarpıştı.

19 YAŞINDAKİ VEYSEL HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada TIR şoförü İbrahim Demir ile otomobil sürücüsü İbrahim Ekin, babası Ümit Ekin (44) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Veysel Okkay (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sağ koltuğunda sıkışan Veysel Okkay, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç Okkay, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Okkay’ın cenazesi incelemenin ardından morga götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.