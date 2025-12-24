Ümit Özdağ'dan Leyla Zana açıklaması

Ümit Özdağ'dan Leyla Zana açıklaması
Yayınlanma:
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü hakaretlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Leyla Zana’ya veya başka birisine cinsel içerikli küfredilmesini doğru bulmuyorum. Siyasette eleştiri siyasi olur" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile Somaspor arasında oynanan karşılaşmada Bursasporlu taraftarlar Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan tezahüratlarda bulunmuştu.

Söz konusu olaya birçok siyasi isim tepki göstermişti.

Söz konusu videonun sosyal medyada yayılmasının ve milyonlarca kullanıcının önüne düşmesinin

TFF, Bursaspor'a küfürlü tezahürat nedeni ile 16 bin lira ceza verdi.

Bursaspor'a Leyla Zana cezasıBursaspor'a Leyla Zana cezası

ÖZDAĞ: CİNSEL İÇERİKLİ KÜFÜR EDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM

Konuya ilişkin tartışmalar kamuoyunda devam ederken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Bursa'ya ait bir gazoz markasına destek açıklaması yapması ile gündeme gelmişti.

Özdağ'ın Bursaspora sahip çıktığı düşünülürken Özdağ'dan bugün yeni bir paylaşım geldi.

Özdağ, bugün X hesabından yaptığı açıklamada, "Leyla Zana’ya veya başka birisine cinsel içerikli küfredilmesini doğru bulmuyorum. Siyasette eleştiri siyasi olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

