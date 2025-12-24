Ümit Özdağ'dan Leyla Zana açıklaması

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü hakaretlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Leyla Zana’ya veya başka birisine cinsel içerikli küfredilmesini doğru bulmuyorum. Siyasette eleştiri siyasi olur" ifadelerini kullandı.