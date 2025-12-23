TFF 2’nci Lig’de Soma’da oynanan Somaspor - Bursaspor maçında, Bursasporlu bir grup taraftar tribünlerden Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası TFF kararını verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Bursaspor'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 16 bin TL para cezası verdi.

Özgür Özel'den Leyla Zana açıklaması: Kabul edilemez

16 BİN LİRA CEZA

TFF dikkat çeken kararının "BURSASPOR Kulübünün, 16.12.2025 tarihinde oynanan SOMASPOR-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" ifadesiyle duyurdu.

TFF'den olaylı maçla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

SOMASPOR Kulübünün, 16.12.2025 tarihinde oynanan SOMASPOR-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

BURSASPOR Kulübünün, 16.12.2025 tarihinde oynanan SOMASPOR-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,